ЦСКА — «Зенит»: Глушенков удвоил преимущество петербургской команды

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков удвоил преимущество петербургской команды в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА на 40-й минуте.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.