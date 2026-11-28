ЦСКА — «Зенит»: Круговой отыграл один мяч

Защитник ЦСКА Данил Круговой сократил отставание московской команды в матче 16-го тура РПЛ против «Зенита» на 73-й минуте — 1:3.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.