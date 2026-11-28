«Балтика» — «Ахмат»: составы команд на матч РПЛ

Стали известны составы «Балтики» и «Ахмат» на матч 16-го тура РПЛ.

Встреча пройдет 28 ноября на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Андерсон, Гассама, Бевеев, Мендель, Мурид, Рядно, Муфи, Шильцов, Голенков.

«Ахмат»: Мицаев, Адамов, Сидибе, Цаке, Сидоров, Ибишев, Келиано, Самородов, Садулаев, Касинтура, Мелкадзе.