За матчем ЦСКА – "Динамо" (2:2) наблюдали 24 482 зрителя.

Таким образом, посещаемость домашних игр армейцев в чемпионате России-2018/19 составляет 251 466 человек (19 343 в среднем). Это уже выше клубного рекорда чемпионатов России, установленного в прошлом сезоне, когда на встречах ЦСКА присутствовали 234 080 человек (15 605 в среднем). Напомним, что армейцам осталось провести еще два домашних матча, а потому общая посещаемость домашних матчей еще увеличится.

В последний раз на матчи ЦСКА больше ходили в 1975 году. В том чемпионате СССР 327 000 человек посетили домашние игры красно-синих (21 800 за матч в среднем). (Алексей Мороз)​

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