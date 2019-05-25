15:55 | Футбол — РПЛ

ЦСКА разгромил "Крылья Советов" в первенстве молодежных команд

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ЦСКА с разгромным счетом обыграл "Крылья Советов" в матче 30-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (3:0). Дублем отметился нападающий Илья Востриков.

ЦСКА занял первое место по итогам сезона-2018/19, набрав 71 очко. "Крылья" с 44 баллами расположились на 8-й строчке.

Молодежные команды 

30-й тур 

ЦСКА - мол. (Москва) - "Крылья Советов - мол." (Самара) - 3:0 (1:0)

Голы: Востриков, 27 (1:0). Востриков, 47 (2:0). Жиронкин, 72 (3:0). 

Судья: Перезва (Раменское).

25 мая. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".

ЦСКА - мол. - Крылья Советов - мол.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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