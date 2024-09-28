ЦСКА официально презентовал Пьянича в качестве игрока клуба
На стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялась официальная презентация полузащитника Миралема Пьянича в качестве игрока ЦСКА.
Мероприятие прошло перед началом встречи 10-го тура РПЛ с «Ахматом». Пьянич не попал в заявку на этот матч.
Армейцы объявили о подписании контракта с 34-летним боснийцем 26 сентября. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.
Пьянич наиболее известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ».
Источник: ФК ЦСКА
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|27.09
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|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
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|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
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|
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|19:00
|
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Алексей Батраков
Локомотив
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Спартак
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|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
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|5
|
|
Бителло
Динамо
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Муталип Алибеков
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|1
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