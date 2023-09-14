«Рубин» может подписать защитника молодежной сборной Сербии Дрезгича

Центральный защитник сборной Сербии U-21 Урош Дрезгич в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с «Рубином», сообщает Sport24.

20-летний защитник выступает за «Чукарички» с 2019 года. Всего за клуб он провел 67 матчей и забил 3 мяча.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.