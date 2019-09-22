ЦСКА — «Краснодар»: за что назначен пенальти в ворота гостей?
20:08
На 31-й минуте матча 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей. Сделал он это, получив подсказку от видеоарбитра Василия Казарцева и посмотрев видеозапись эпизода на 29-й минуте.
В том моменте после удара Николы Влашича в штрафной краснодарцев произошел контакт мяча с правой рукой Дмитрия Скопинцева. Безбородов определил, что рука увеличивала площадь тела, и указал на 11-метровую отметку. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи
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