На 31-й минуте матча 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей. Сделал он это, получив подсказку от видеоарбитра Василия Казарцева и посмотрев видеозапись эпизода на 29-й минуте.

В том моменте после удара Николы Влашича в штрафной краснодарцев произошел контакт мяча с правой рукой Дмитрия Скопинцева. Безбородов определил, что рука увеличивала площадь тела, и указал на 11-метровую отметку. (Александр Бобров)