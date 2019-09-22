В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА принимает «Краснодар». Полузащитник армейцев Никола Влашич довел счет до крупного — 3:0.

Москвичи провели быструю атаку по флангу, последовал прострел в штрафную, который замыкал Константин Кучаев. Матвей Сафонов смог справиться с его ударом, но первым к мячу успел Никола Влашич. В моменте с добиванием голкипер «Краснодара» выручить уже не успел: мяч, коснувшись его руки, влетел в нижний угол.

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