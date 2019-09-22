В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА принимает «Краснодар». Нападающий хозяев Федор Чалов увеличил преимущество команды — 2:0.

Форвард получил мяч неподалеку от штрафной, продвинулся чуть вперед и мощным дальним ударом поразил девятку ворот Матвея Сафонова. Голкипер в прыжке не смог дотянуться до мяча.

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