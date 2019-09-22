РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

ЦСКА — «Краснодар»: Чалов забил гол дальним ударом

19:38
Теги:

В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА принимает «Краснодар». Нападающий хозяев Федор Чалов увеличил преимущество команды — 2:0.

Форвард получил мяч неподалеку от штрафной, продвинулся чуть вперед и мощным дальним ударом поразил девятку ворот Матвея Сафонова. Голкипер в прыжке не смог дотянуться до мяча.

ЦСКА — Краснодар

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир