17:39 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Чочиев и Маргасов заменили Ткачева и Надсона в "старте" "Крыльев" на матч с "Краснодаром"

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Стал известен состав "Крыльев Советов" на матч 17-го тура чемпионата России против "Краснодара". Наставник самарцев Вадим Скрипченко сделал два изменения по сравнению с предыдущим поединком против "Спартака" (4:0). Травмированных Жозе Надсона и Сергея Ткачева заменили Тимофей Маргасов и Алан Чочиев, которые выходили вместо них на поле в игре с красно-белыми. 

Полностью заявка "Крыльев" выглядит следующим образом: Лория - Ятченко, Таранов, Маргасов, Бато - Чочиев, Цаллагов, Башкиров, Молло - Паскуато, Корниленко. Запасные - Павлов, Конюхов, Божин, Зинков, Киселев, Голенков, Садик.

Трансляция матча "Краснодар" - "Крылья Советов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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delacrua

ребят, я ошибки не ищу. но они сами бросаются в глаза. вы там что, школьников в редакцию набрали, а???

17:52 5 декабря

RW.irk

Че, и сегодня 4-0? Мож харэ уже?)))

17:51 5 декабря

merniloskut

День сурка?

17:47 5 декабря

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