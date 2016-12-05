Чочиев и Маргасов заменили Ткачева и Надсона в "старте" "Крыльев" на матч с "Краснодаром"

Стал известен состав "Крыльев Советов" на матч 17-го тура чемпионата России против "Краснодара". Наставник самарцев Вадим Скрипченко сделал два изменения по сравнению с предыдущим поединком против "Спартака" (4:0). Травмированных Жозе Надсона и Сергея Ткачева заменили Тимофей Маргасов и Алан Чочиев, которые выходили вместо них на поле в игре с красно-белыми.
Полностью заявка "Крыльев" выглядит следующим образом: Лория - Ятченко, Таранов, Маргасов, Бато - Чочиев, Цаллагов, Башкиров, Молло - Паскуато, Корниленко. Запасные - Павлов, Конюхов, Божин, Зинков, Киселев, Голенков, Садик.
delacrua
ребят, я ошибки не ищу. но они сами бросаются в глаза. вы там что, школьников в редакцию набрали, а???
17:52 5 декабря
RW.irk
Че, и сегодня 4-0? Мож харэ уже?)))
17:51 5 декабря
merniloskut
День сурка?
17:47 5 декабря