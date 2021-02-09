Червиченко поддержал иск «Спартака» против «Тамбова»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал судебный иск «Спартака» в адрес «Тамбова».

«Не вижу в этом никакой подлости. С точки зрения экономики все правильно и справедливо. Даже по законодательству, если тебе должны, то ты обязан требовать долг. Со стороны корпоративной этики можно по-разному обсудить этот вопрос».

Также Червиченко отметил, что в данной ситуации все проблемы относятся только к самому «Тамбову».

«Почему «Спартак» должен страдать из-за другого клуба, подрывать свой бюджет? «Тамбов» никто не заставлял ехать в Тарасовку. Поэтому красно-белые правы во всех отношениях», — сказал Червиченко «СЭ».

Иск учредителя «Спартака» поступил в суд 8 февраля суммой 2,6 млн руб.

(Елизавета Денисова)