Дивеев вернулся в общую группу игроков ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба армейцев в Twitter 9 февраля.

«Дневная тренировка уже идет. Дивей с этого дня полноценно в общей группе», — сообщается в публикации.

Дневная тренировка уже идёт. Дивей с этого дня полноценно в общей группе! #Кампоамор2021?? pic.twitter.com/Z8FtILpGnv — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 9, 2021

На тренировке 3 февраля Дивеев получил травму голеностопного сустава. Из-за этого он пропустил товарищеский матч с «Мурсией».

В нынешнем сезоне 21-летний защитник принял участие в 14 матчах РПЛ, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.