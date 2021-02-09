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Дивеев вернулся в общую группу игроков ЦСКА

13:35
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба армейцев в Twitter 9 февраля.

«Дневная тренировка уже идет. Дивей с этого дня полноценно в общей группе», — сообщается в публикации.

На тренировке 3 февраля Дивеев получил травму голеностопного сустава. Из-за этого он пропустил товарищеский матч с «Мурсией».

В нынешнем сезоне 21-летний защитник принял участие в 14 матчах РПЛ, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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