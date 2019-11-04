Черевченко рассказал о кадровых проблемах «Арсенала» перед матчем против «Спартака»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко перед матчем 15-го тура чемпионата России против «Спартака» поделился ожиданиями от встречи. Игра начнется в 19.00 (мск).

— Конечно, 11-метровые удары — это лотерея, морально тяжело перенести это поражение, это удар, — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — У «Арсенала» два игрока основного состава не сыграют сегодня. Горбатенко — это уже третий игрок. У него небольшие проблемы с задней поверхностью бедра, так будет лучше. Кадровые проблемы и схема на матч? Отсуствие Ломовицкого и Альвареса привело к изменениям. У нас было мало времени на подготовку, поэтому такая схема с пятью защитниками.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Арсенал».

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