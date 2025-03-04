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Черчесов признался, что хочет продолжить тренерскую карьеру в России

Алина Савинова
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

Тренер Станислав Черчесов рассказал, что у него есть желание продолжить свою деятельность в России.

27 января 61-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под руководством Черчесова казахи потерпели 5 поражений и 1 раз сыграли вничью в 6 матчах, не забив ни одного мяча.

«Деньги никогда по большому счету не были мотивацией. Потому что когда ты куда-то переходишь, то должен понимать, рубль — тоже деньги. Их надо отрабатывать. Пока я здесь и еще раз повторяю: есть желание работать в своей стране. Тем более в той ситуации, которая происходит в мире. Поэтому подождем», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Станислав Черчесов.Черчесов все-таки ушел из сборной Казахстана. При нем команда не выиграла ни одного матча

Ранее в своей карьере Черчесов также возглавлял сборную России. На клубном уровне он тренировал «Спартак», «Динамо», «Легию», «Ференцварош» и другие команды. В качестве тренера завоевал пять титулов.

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Станислав Черчесов
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
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