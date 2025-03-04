Черчесов признался, что хочет продолжить тренерскую карьеру в России

Тренер Станислав Черчесов рассказал, что у него есть желание продолжить свою деятельность в России.

27 января 61-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под руководством Черчесова казахи потерпели 5 поражений и 1 раз сыграли вничью в 6 матчах, не забив ни одного мяча.

«Деньги никогда по большому счету не были мотивацией. Потому что когда ты куда-то переходишь, то должен понимать, рубль — тоже деньги. Их надо отрабатывать. Пока я здесь и еще раз повторяю: есть желание работать в своей стране. Тем более в той ситуации, которая происходит в мире. Поэтому подождем», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее в своей карьере Черчесов также возглавлял сборную России. На клубном уровне он тренировал «Спартак», «Динамо», «Легию», «Ференцварош» и другие команды. В качестве тренера завоевал пять титулов.