Воробьев отметил, что на него не давила критика из-за невысокой результативности

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев признался, что не обращал внимания на свою слабую результативность в первой части сезона, пока его команда побеждала.

«Насколько давила серия без голов и критика в мой адрес? Естественно, что от нападающего требуют голов. Но не могу сказать, что эта критика давила. Самое главное, чтобы команда побеждала, а я приносил пользу», — цитирует Воробьева «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Воробьев провел 19 матчей в РПЛ, забив 6 голов и отдав 3 результативные передачи. В игре с махачкалинским «Динамо» 28 февраля он прервал безголевую серию, которая длилась с сентября.