Колосков: «Не чувствую приближения возвращения российского футбола к международным соревнованиям»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не видит намеков на возвращение российских команд к международным турнирам.

«Отношение к российскому футболу имеет предстоящий конгресс УЕФА, который пройдет в Белграде 3 апреля. Возможно, там будут какие-то дискуссии на этот счет, но ясно, что вопроса официально не будет, обсудят выборы исполкома и так далее. Каких-то заявлений от президента УЕФА Александера Чеферина или президента ФИФА Джанни Инфантино не услышали, о том, что есть какие-то тенденции к изменению ситуации с участием российских команд в соревнованиях. Сейчас я не чувствую приближения возвращения российского футбола к международным соревнованиям, нет никаких намеков на изменения», — приводит ТАСС слова Колоскова.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях после решений УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года.