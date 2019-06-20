Чалов, Обляков, Бийол, Магнуссон и Сигурдссон присоединились к ЦСКА на сборе

Игроки ЦСКА Федор Чалов, Иван Обляков, Яка Бийол, Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон присоединились к ЦСКА на сборе, сообщает официальный Твиттер армейцев. Тренировки проходят в Ватутинках. 25 июня красно-синие отправятся в Австрию.
Смотрите, кто приехал 🤗 Арнор @arnorsigurdsson, Хёрдур @HordurM34, Яка Бийол, Иван Обляков и Фёдор Чалов приступили сегодня к подготовке к сезону 🇮🇸🇸🇮🇷🇺 #сборыЦСКА pic.twitter.com/CGzUN5NFjS— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 июня 2019 г.
Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА занял четвертое место в премьер-лиге. Армейцы сыграют в групповом этапе Лиги Европы-2019/20.
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