18:07 | Футбол — РПЛ

Чалов, Обляков, Бийол, Магнуссон и Сигурдссон присоединились к ЦСКА на сборе

0
Обсудить

Игроки ЦСКА Федор Чалов, Иван Обляков, Яка Бийол, Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон присоединились к ЦСКА на сборе, сообщает официальный Твиттер армейцев. Тренировки проходят в Ватутинках. 25 июня красно-синие отправятся в Австрию. 

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА занял четвертое место в премьер-лиге. Армейцы сыграют в групповом этапе Лиги Европы-2019/20.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Сколько клубов должно выступать в РПЛ?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
Материалы других СМИ