Чалов, Обляков, Бийол, Магнуссон и Сигурдссон присоединились к ЦСКА на сборе

Смотрите, кто приехал 🤗 Арнор @arnorsigurdsson, Хёрдур @HordurM34, Яка Бийол, Иван Обляков и Фёдор Чалов приступили сегодня к подготовке к сезону 🇮🇸🇸🇮🇷🇺 #сборыЦСКА pic.twitter.com/CGzUN5NFjS