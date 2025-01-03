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CAS обязал «Краснодар» выплатить «Буде-Глимту» 3,4 миллиона евро за трансфер Ботхейма. Норвежец не сыграл ни одного матча

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эрик Ботхейм.
Фото AFP

«Краснодар» грозит трансферный бан от ФИФА по делу нападающего Эрика Ботхейма. Как сообщает AN.no, спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апеляцию российского клуба.

В декабре 2021 года «Краснодар» купил норвежского форварда у «Буде-Глимта» за 6 миллионов евро. Оплата за переход была разбита на два транша по 3 миллиона евро. В мае 2022-го Ботхейм в одностороннем контракте расторг контракт и покинул Россию, не сыграв ни одного матча. Вторую часть за трансфер российский клуб так и не выплатил.

В январе 2023 года «Буде-Глимт» обратился в ФИФА, после чего «Краснодар» обязали выплатить 2,9 миллиона евро и пеню в размере 0,5 миллиона евро, однако российский клуб решил обратиться в CAS.

Эрик Ботхейм. В ФИФА сообщили, что решение по выплатам «Краснодаром» Ботхейму пока не окончательное
Эрик Ботхейм
Футбол
ФК Буде-Глимт
ФК Краснодар
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Бывший форвард «Сатурна» и «Крыльев» Топич вспомнил, что удивило его в России
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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