Бывший форвард «Сатурна» и «Крыльев» Топич вспомнил, что удивило его в России
Бывший нападающий «Сатурна» и «Крыльев Советов» Марко Топич рассказал, что удивило его после переезда в Россию.
«Что удивило в России, когда только приехал? Люди — если ты попал в беду, тебе всегда помогут. Ваш народ очень похож на боснийский. Я чувствовал себя своим», — цитирует Топича Metaratings.
Топич в 2005 году перешел в «Крылья Советов» из немецкого «Вольфсбурга». Три года спустя босниец перебрался в «Сатурн», где в 2011 году завершил карьеру.
Источник: Metaratings
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|
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|2
|8
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|14
|
15
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|18
|2
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|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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|1.03
|16:30
|
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|1.03
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|
Ахмат – Рубин
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|1.03
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|
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|
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|2.03
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Спартак
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|
|
Алексей Батраков
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|
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Мирлинд Даку
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|
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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Муталип Алибеков
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|1
|1
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Оренбург
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