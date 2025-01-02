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2 января, 23:58

Бывший форвард «Сатурна» и «Крыльев» Топич вспомнил, что удивило его в России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Сатурна» и «Крыльев Советов» Марко Топич рассказал, что удивило его после переезда в Россию.

«Что удивило в России, когда только приехал? Люди — если ты попал в беду, тебе всегда помогут. Ваш народ очень похож на боснийский. Я чувствовал себя своим», — цитирует Топича Metaratings.

Топич в 2005 году перешел в «Крылья Советов» из немецкого «Вольфсбурга». Три года спустя босниец перебрался в «Сатурн», где в 2011 году завершил карьеру.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сатурн
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