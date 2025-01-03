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Сегодня, 01:58

Агент Роналдо заверил, что бразилец не покинет «Ростов» зимой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал, что бразилец не покинет команду зимой.

«Будущее Роналдо? На сегодня он игрок «Ростова». Думаю, зимой он не покинет клуб», — цитирует «РБ Спорт» Гранжа.

В этом сезоне Роналдо сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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Динамо Мх – Локомотив
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