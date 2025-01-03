Агент Роналдо заверил, что бразилец не покинет «Ростов» зимой

Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал, что бразилец не покинет команду зимой.

«Будущее Роналдо? На сегодня он игрок «Ростова». Думаю, зимой он не покинет клуб», — цитирует «РБ Спорт» Гранжа.

В этом сезоне Роналдо сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.