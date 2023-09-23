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23 сентября, 22:41

Мостовой: «Когда я увидел Бонгонда и Бабича, то сразу понял, что они будут играть в основе»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу красно-белых над «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ (1:0).

«Спартак» сегодня не был сильнее «Динамо», даже во втором тайме преимущество было у бело-голубых, но выручал Максименко. Можно сказать, что более справедливым результатом была бы ничья. Во втором тайме был момент у Промеса, но больше, наверное, ничего крайне опасного и не было со стороны «Спартака». «Динамо» же поплатилось за грубейшую ошибку, когда они потеряли Бонгонда. Когда я увидел Бонгонда и Бабича, то сразу понял, что они будут играть в основе. Человек, который играл в футбол, это сразу подмечает. Я еще тогда был уверен, что у Тео будет около 7 голов за сезон, 4 он уже забил», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

«Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В 10-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-kogda-ya-uvidel-bongonda-i-babicha-to-srazu-ponyal-chto-oni-budut-igrat-v-osnove/
Александр Мостовой
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ФК Спартак (Москва)
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 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
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 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
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 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
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