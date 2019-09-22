Быстров прокомментировал дубль Берга. Ранее он уничтожал шведа

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров похвалил нападающего «быков» Маркуса Берга. Швед в матче 10-го тура чемпионата России с ЦСКА вышел на замену в перерыве и оформил дубль, но «Краснодар» проиграл со счетом 2:3.

— Берг показал, как надо выходить, бороться за мяч и помогать команде, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Быстров, который ранее жестко критиковал Берга в социальных сетях и своих интервью.

— Второй гол Берга — это великолепно! Это его конек, он умеет играть головой, — заметил также Быстров.

— Не знаю, куда он возвращается. Сейчас он выдал великолепный матч. Поживем — увидим, — добавил экс-игрок «быков».

Быстров верит в проход «Краснодара» и готов отпустить усы в случае дубля Берга