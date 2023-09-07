Нападающий «Родины» Тимошенко рассказал об интересе со стороны ЦСКА

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко отреагировал на информацию, согласно которой летом его пытался подписать ЦСКА.

«В этой новости есть доля правды. Не знаю о сумме компенсации, но из ЦСКА выходили на агента» — приводит Metaratings.ru слова Тимошенко.

Тимошенко играет за «Родину» с июля 2022 года. В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 8 матчей, в которых забил 5 голов. В прошлом сезоне футболист был признан лучшим бомбардиром первой лиги, забив 14 голов в 30 матчах.