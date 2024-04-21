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Булыкин предположил, от чего будет зависеть будущее Галактионова в «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил, кому нужно задавать вопросы по игре железнодорожников во второй половине сезона РПЛ.

«Вопросы задавать всем. Лучше всего подождать, на каком месте команда в конце сезона окажется. Понятное дело, что у Галактионова было две цели и Кубок, в том числе. Сейчас же осталась одна, вот, если она будет выполнена, то вопросов будет мало к тренеру. Если же не выполнит, то вопросы будут. Не знаю, насколько велик кредит доверия руководства Галактионову, но для тренера самое главное — выполнение задач на сезон», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

После зимней паузы «Локомотив» одержал лишь одну победу в чемпионате России. На данный момент московская команда с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Vprognoze
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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