Защитник ЦСКА Вадим Карпов отметил, что матч 15-го тура РПЛ с «Зенитом» будет очень важным для армейцев.

— Впереди важный матч, значимость которого понимают все, — цитирует пресс-служба ЦСКА Карпова. — С «Зенитом» будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и если сегодня выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу 2 ноября в 19.00 по московскому времени.

После трёх подряд домашних матчах следуют три подряд выезда. Стартуем в Санкт-Петербурге!



?? #ЗенитЦСКА

? #РПЛ

? 19:00 мск

? Газпром Арена

? Матч ТВ pic.twitter.com/ZsMweUbQmt — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 2, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр