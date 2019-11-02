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«Будет битва». Защитник Карпов — о матче «Зенит» — ЦСКА

11:27
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Защитник ЦСКА Вадим Карпов отметил, что матч 15-го тура РПЛ с «Зенитом» будет очень важным для армейцев.

— Впереди важный матч, значимость которого понимают все, — цитирует пресс-служба ЦСКА Карпова. — С «Зенитом» будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и если сегодня выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу 2 ноября в 19.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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