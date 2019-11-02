«Будет битва». Защитник Карпов — о матче «Зенит» — ЦСКА
11:27
Защитник ЦСКА Вадим Карпов отметил, что матч 15-го тура РПЛ с «Зенитом» будет очень важным для армейцев.
— Впереди важный матч, значимость которого понимают все, — цитирует пресс-служба ЦСКА Карпова. — С «Зенитом» будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и если сегодня выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения.
Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу 2 ноября в 19.00 по московскому времени.
После трёх подряд домашних матчах следуют три подряд выезда. Стартуем в Санкт-Петербурге!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 2, 2019
?? #ЗенитЦСКА
? #РПЛ
? 19:00 мск
? Газпром Арена
? Матч ТВ pic.twitter.com/ZsMweUbQmt
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