Маурисио: «Когда Дзюба хотел поговорить, то кричал: «Иди сюда, Маурисиньо»

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио в интервью «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях с нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой.

«Сейчас редко с ним общаюсь. У меня всегда были отличные отношения с российскими игроками в «Ахмате» и «Зените». Артем — очень веселый парень, лидер команды, с ним никаких проблем не возникало. Например, когда он хотел со мной поговорить, то кричал: «Иди сюда, Маурисиньо». А я ему отвечаю: «Ты не бразилец, говори правильно. Меня зовут Маурисио» (смеется)», — сказал Маурисио «СЭ».

Маурисио выступал за «Ахмат» и «Зенит» с 2010 по 2017 год. Бразильский футболист также играл в России за «Родину» с 2022 по 2023 год.