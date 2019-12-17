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Братья Березуцкие, скорее всего, не войдут в штаб Слуцкого в «Рубине»

15:51
Алексей (справа) и Василий Березуцкие. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей (справа) и Василий Березуцкие. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», вероятность появления братьев Василия и Алексея Березуцких в тренерском штабе казанской команды после назначения Леонида Слуцкого не велика.

Бывшие защитники ЦСКА, работавшие с 48-летним специалистом в голландском «Витессе», получили предложения войти и в штаб «Рубина», но согласия пока не дали и далеко не факт, что это произойдет. При этом не исключено, что Василий и Алексей займут должности в системе армейского клуба, за который они выступали с начала 2000-х годов.

Напомним, что переговоры руководства казанцев со Слуцким вошли в решающую стадию. Он должен подписать долгосрочный контракт до Нового года. С приходом Слуцкого в «Рубине» рассчитывают в ближайшие годы вернуть себе статус российского топ-клуба. С этой целью с сезона-2020/21 должно быть существенно увеличено финансирование. (Вячеслав Короткин)

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