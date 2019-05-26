16:27 | Футбол — РПЛ

Божович – о разгроме от ЦСКА: "Это просто позор. Мне очень стыдно"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович промментировал результат матча 30-го тура чемпионата России против ЦСКА.

– Трудно что-то сказать, что произошло. Мы эту игру провалили. Во втором тайме очень плохо выглядели, много ошибок допустили. Хотелось бы извиниться, что проиграли. Но мы пока не можем поднимать шум, должны готовиться к стыковым матчам. Потом уже будем делать выводы и принимать решения.

– Удастся пройти "Нижний Новгород"?

– Надеемся. Их игру я уже видел. Знаю, что будет непросто, но куда деваться.

– Этот результат стал следствием того, что игроки берегли себя для стыковых матчей?

– В голове, конечно, была игра с "Нижним Новгородом". Но так нельзя, это просто позор. Мне очень стыдно.

– Команда могла сыграть лучше в сезоне?

– Думаю, да. К сожалению, группа наших лидеров травмировалась, травмы серьезные у Самедова, Джано, Корниленко. Если бы они были на поле, мы бы заняли место получше. (Юлия Яковлева)

ЦСКА - Крылья Советов

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