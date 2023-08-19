Бояринцев: «Если «Спартак» ставит высокие задачи, надо стараться отобрать очки у «Зенита»

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев ожидает яркой игры от «Спартака» и «Зенита» в пятом туре РПЛ.

«Спартак» очень хорошо и удачно стартовал. «Зенит» пока только разгоняется. Может быть ситуация, что «Спартак» пошел на спад. Игра с «Уралом» показала, что, возможно, у красно-белых есть небольшой спад. Очень сложно предсказать, как сложится матч. В любом случае будет яркая игра. Шансы в матче 50 на 50, но игра покажет, кто сильнее. «Спартак» хорошо смотрится в атаке. Наверняка красно-белые забьют, но нули вряд ли будут. Нельзя сказать, у кого будет преимущество. Сейчас у команд равные шансы на победу. Если «Спартак» ставит высокие задачи, надо стараться отобрать очки у «Зенита», так как он основной кандидат на чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.