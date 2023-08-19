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Сегодня, 13:09

Представитель Борре назвал ложью новость о предложении «Локомотива»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Рафаэль Борре.
Фото Global Look Press

Представитель нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре, Никос Петропулос, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» сделал официальное предложение о покупке нападающего немецкого клуба Рафаэля Борре.

«Эта новость — изобретение журналиста по имени Герман Гарсия Грова. Все это ложь. Этот журналист любит придумывать подобные вещи. Если будет хорошее предложение, решение примет игрок. Пока «Локомотив» не проявил интереса», — сообщил Петропулос «СЭ».

Ранее в «Айнтрахте» опровергли «СЭ» новость о предложении «Локомотива» по нападающему Борре.

О том, что «Локомотив» сделал официальное предложение по покупке нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Сантоса Борре сообщил журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
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8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
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11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
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15
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