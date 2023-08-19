Представитель Борре назвал ложью новость о предложении «Локомотива»

Представитель нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре, Никос Петропулос, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» сделал официальное предложение о покупке нападающего немецкого клуба Рафаэля Борре.

«Эта новость — изобретение журналиста по имени Герман Гарсия Грова. Все это ложь. Этот журналист любит придумывать подобные вещи. Если будет хорошее предложение, решение примет игрок. Пока «Локомотив» не проявил интереса», — сообщил Петропулос «СЭ».

Ранее в «Айнтрахте» опровергли «СЭ» новость о предложении «Локомотива» по нападающему Борре.

О том, что «Локомотив» сделал официальное предложение по покупке нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Сантоса Борре сообщил журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро.