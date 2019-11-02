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Болельщики «Спартака» признали Максименко лучшим игроком месяца в третий раз подряд

20:01
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Болельщики «Спартака» признали вратаря Александра Максименко лучшим игроком месяца в третий раз подряд, информирует клубная пресс-служба.

В минувшем месяце 21-летний воспитанник красно-белых без замен отыграл два матча в чемпионате России, сумев оба раза не пропустить, а также кубковую встречу с «Ростовом», в которой помог команде выйти в четвертьфинал.

Игра против «Ростова» стала для Максименко 50-й за «Спартак» — он самый молодой голкипер в истории красно-белых, достигший этой отметки.

— Получать этот приз в третий раз приятно и неожиданно. Я и представить не мог, что такое возможно! — отметил Максименко. — Хочу еще раз поблагодарить каждого, кто отдал свой голос за меня. Очень рад такому достижению, но при этом готов поделиться им с партнерами по команде, потому что они не меньше меня достойны похвалы и признания!

Максименко набрал 22 процента всех голосов. Вторую и третью строчки заняли центральные защитники Самюэль Жиго (15%) и Георгий Джикия (14%).

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-11-02-aleksandr_maksimenko__trizhdy_luchshiy/

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