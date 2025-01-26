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Сегодня, 13:55

Булыкин считает, что Ребров сможет решить вратарский вопрос в «Спартаке»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о силе вратарской линии «Спартака» после ухода Александра Селихова.

«В «Спартаке» есть Артем Ребров, которого я считаю уже грамотным руководителем. Он разберется в вопросе, нужен ли «Спартаку» вратарь на замену ушедшему Селихову. Думаю, к нему прислушаются. Это человек, который знает про футбол все и понимает, как должно быть.

Ломаев? Могут вернуться к любой кандидатуре, не только к его. Тут вопрос, на кого они будут рассчитывать. Держать сильного второго вратаря в команде — это не совсем хорошо. Как-то «Спартаку» надо решать эту ситуацию. Он может взять себе любого голкипера для создания конкуренции. Все-таки клуб нацелился на чемпионство, а для этого нужно, чтобы в каждой линии было по два высококлассных футболиста», — заявил Булыкин Legalbet.

26-летний Ломаев играет за «Крылья Советов». В этом сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, пропустил 23 гола и дважды отстоял «на ноль». Его контракт с клубом рассчитан до ближайшего лета.

Источник: Legalbet
Дмитрий Булыкин
Иван Ломаев
ФК Спартак (Москва)
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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