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Валерий Карпин рассказал, как прошли сборы «Ростова»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил, как прошли сборы команды.

«Сборы прошли хорошо, хоть и необычно. По-моему, мы никогда еще не оставались в Ростове на сборы ни зимой, ни летом. Но в связи со сложившейся обстановкой многие команды остались в России, так что мы провели сборы на базе. С одной стороны, это непривычно. С другой стороны, мы в этих условиях находимся круглый год и знаем, где поля, где тренажерный зал. Все было под рукой и устроено так, как нам нужно», — рассказал Карпин в интервью Don24.ru.

При этом он подчеркнул, что футболисты не расставались со своими семьями на 30-40 дней, как это часто бывало в разгар ковидной пандемии.

«Раньше они не видели семьи. Сейчас я их отпускал: они два-четыре дня были на базе, потом две-три ночи могли переночевать дома. Игроки видели свои семьи, детей, поэтому психологически сборы прошли намного легче, чем раньше, когда уезжали почти на месяц», — рассказал тренер желто-синих.

Источник: https://don24.ru/rubric/sport/ranshe-oni-ne-videli-sem-i-karpin-rasskazal-kak-na-sborah-otpuskal-igrokov-rostova-po-domam.html
Валерий Карпин
ФК Ростов
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