Валерий Карпин рассказал, как прошли сборы «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил, как прошли сборы команды.
«Сборы прошли хорошо, хоть и необычно. По-моему, мы никогда еще не оставались в Ростове на сборы ни зимой, ни летом. Но в связи со сложившейся обстановкой многие команды остались в России, так что мы провели сборы на базе. С одной стороны, это непривычно. С другой стороны, мы в этих условиях находимся круглый год и знаем, где поля, где тренажерный зал. Все было под рукой и устроено так, как нам нужно», — рассказал Карпин в интервью Don24.ru.
При этом он подчеркнул, что футболисты не расставались со своими семьями на 30-40 дней, как это часто бывало в разгар ковидной пандемии.
«Раньше они не видели семьи. Сейчас я их отпускал: они два-четыре дня были на базе, потом две-три ночи могли переночевать дома. Игроки видели свои семьи, детей, поэтому психологически сборы прошли намного легче, чем раньше, когда уезжали почти на месяц», — рассказал тренер желто-синих.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -