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Сегодня, 12:23

Белоголовцев — об отставке Абаскаля: «Нужно было увольнять гораздо раньше!»

Сергей Жуков
корреспондент
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Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского клуба.

«Нужно было увольнять гораздо раньше! Пока есть возможность зацепить Кубок, надо встряхивать команду. Но без Абаскаля совсем призрачные шансы сделать это», — сказал Белоголовцев «СЭ».

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля 14 апреля. 35-летний специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал экс-ассистент испанца Владимир Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.

21 апреля красно-белые сыграют на выезде с «Ростовом» в матче 25-го тура. Начало — в 20.30 мск.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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