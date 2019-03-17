Барриоса упустили Глушаков и Зобнин. Разбор гола "Зенита"

На 27-й минуте "Зенит" сравнял счет в матче 20-го тура РПЛ со "Спартаком". Голевая атака началась с вбрасывания у штрафной площади красно-белых – вингер питерцев Эмилиано Ригони скинул мяч форварду Артему Дзюбе, нападающий отдал ответный пас аргентинцу, и тот прострелил в центр штрафной.

При этом за Ригони не уследил крайний полузащитник красно-белых Александр Ташаев. Защитник москвичей Илья Кутепов не позволил нападающему "Зенита" Сердару Азмуну забить сразу, игрок обороны "Спартака" Георгий Джикия вынес мяч из-под ног у иранца, но – точно на хавбека сине-бело-голубых Вильмара Барриоса. Колумбиец остался один, хотя в радиусе двух метров от него находились хавбеки красно-белых Роман Зобнин и Денис Глушаков – они никого не опекали. (Гоша Чернов)

"Спартак" – "Зенит": текстовая онлайн-трансляция встречи