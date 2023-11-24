Барриос — о результативности Кассьерры: «Всегда говорил: «Дайте Матео время»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» оценил игру форварда Матео Кассьерры за петербургский клуб.
— В ноябре тебя впервые за долгое время не вызвали в сборную Колумбии. В колумбийской прессе журналисты удивлялись такому решению тренерского штаба, и Кассьерра высказывал недоумение. Как ты воспринял эту новость?
— Это тренерское решение. Я как профессиональный футболист могу только сказать, что всегда максимально выкладываюсь как на тренировках, так и в матчах. И делаю я это в том числе для того, чтобы тренерский штаб сборной Колумбии всегда рассчитывал на меня. В этот раз меня не вызвали, но я планирую продолжать на сто процентов отдаваться занятиям на тренировках и матчам за клуб, как я и делал это раньше. Я буду работать и надеяться, что в следующую международную паузу тренерский штаб вновь обратит на меня внимание.
— Кассьерра в этом году наконец-то стал вызываться в сборную. Он бы и в ноябре поехал в Колумбию, если бы не повреждение.
— Матео — мой близкий друг, и я очень рад, что он наконец-то стал вызываться в сборную. Считаю, что это абсолютно заслуженный плод его трудов.
— Как ты думаешь, почему в прошлом сезоне у него не получалось забивать, а сейчас он лучший бомбардир лиги? Что ему помогло?
— Я всегда говорил: «Дайте Матео время». Когда он перешел в «Зенит», уже был понятен его высокий уровень, ведь Кассьерра — прирожденный нападающий. Но Матео требовалось какое-то время для того, чтобы адаптироваться к новой команде, к новым требованиям, потому что задачи и игра в «Сочи» и «Зените» отличаются друг от друга. Он и в прошлом сезоне играл здорово, просто не получалось забивать — мяч не шел в ворота. Хотя голевых моментов хватало, он и сам себе их создавал. Но любому форварду нужно забивать — если он этого не делает, то теряет уверенность в себе. А в этом сезоне Матео сразу поставил голы на поток, раскрепостился, пришла уверенность. И сейчас он — один из лучших игроков, если не лучший, во всем чемпионате.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3