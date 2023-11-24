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Сегодня, 13:45

Барриос — о результативности Кассьерры: «Всегда говорил: «Дайте Матео время»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» оценил игру форварда Матео Кассьерры за петербургский клуб.

— В ноябре тебя впервые за долгое время не вызвали в сборную Колумбии. В колумбийской прессе журналисты удивлялись такому решению тренерского штаба, и Кассьерра высказывал недоумение. Как ты воспринял эту новость?

— Это тренерское решение. Я как профессиональный футболист могу только сказать, что всегда максимально выкладываюсь как на тренировках, так и в матчах. И делаю я это в том числе для того, чтобы тренерский штаб сборной Колумбии всегда рассчитывал на меня. В этот раз меня не вызвали, но я планирую продолжать на сто процентов отдаваться занятиям на тренировках и матчам за клуб, как я и делал это раньше. Я буду работать и надеяться, что в следующую международную паузу тренерский штаб вновь обратит на меня внимание.

— Кассьерра в этом году наконец-то стал вызываться в сборную. Он бы и в ноябре поехал в Колумбию, если бы не повреждение.

— Матео — мой близкий друг, и я очень рад, что он наконец-то стал вызываться в сборную. Считаю, что это абсолютно заслуженный плод его трудов.

— Как ты думаешь, почему в прошлом сезоне у него не получалось забивать, а сейчас он лучший бомбардир лиги? Что ему помогло?

— Я всегда говорил: «Дайте Матео время». Когда он перешел в «Зенит», уже был понятен его высокий уровень, ведь Кассьерра — прирожденный нападающий. Но Матео требовалось какое-то время для того, чтобы адаптироваться к новой команде, к новым требованиям, потому что задачи и игра в «Сочи» и «Зените» отличаются друг от друга. Он и в прошлом сезоне играл здорово, просто не получалось забивать — мяч не шел в ворота. Хотя голевых моментов хватало, он и сам себе их создавал. Но любому форварду нужно забивать — если он этого не делает, то теряет уверенность в себе. А в этом сезоне Матео сразу поставил голы на поток, раскрепостился, пришла уверенность. И сейчас он — один из лучших игроков, если не лучший, во всем чемпионате.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса

Вильмар Барриос
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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