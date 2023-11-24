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Сегодня, 13:30

Барриос — об ауте в матче с «Локо»: «Мы подарили соперникам три очка»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» рассказал, какой момент в первом круге РПЛ стал самым обидным.

— На твой взгляд, в чем «Зениту» надо прибавить, чтобы вернуться на первое место?

— Мы неважно начали чемпионат, и это пошатнуло нашу уверенность в себе. А отсутствие этой уверенности позволило нескольким командам отобрать у нас очки. Но сейчас мы чувствуем себя по-другому. Да, два важных футболиста ушли, но пришли новые. Появилась сыгранность, и сейчас она уже на том уровне, на котором и должна быть. Думаю, мы все еще не нашли свою лучшую игру, но мы приближаемся к ней. Нужно перестать позволять соперникам много, дарить им шансы. А нам самим необходимо стать эффективнее — реализовывать моменты, которые мы создаем. А создаем мы достаточно.

— Какой момент первого круга самый обидный? В какой игре «Зенит» не должен был терять очки?

— Конкретный момент не назову. Нам точно не удалось начало чемпионата, когда мы потеряли несколько очков в домашних матчах, чего в предыдущие сезоны с нами не происходило. Но из каждой неудачи я стараюсь извлекать пользу: анализировать их, прокручивать в голове моменты, где что-то пошло не по плану. Признавать ошибки очень важно, но главнее всего — сохранять настрой.

— Один из самых тяжелых моментов круга — вбрасывание Кругового на тебя в матче с «Локомотивом», после которого соперник забил победный мяч. Что произошло в том эпизоде?

— Игровой момент. Я ожидал одного развития ситуации, но получилось иначе. В футболе такое бывает — здесь довольно сложно что-то предсказать заранее. По той ситуации я могу лишь признать, что мы подарили сопернику три очка. Это был матч, который мы могли выиграть, но совершили ряд ошибок, дали сопернику много свободного пространства, чем он и воспользовался. Но эта страница для нас уже перевернута.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса

Вильмар Барриос
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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26 тур
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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