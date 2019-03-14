12:59 | Футбол — РПЛ

Баринов и Тарасов тренировались отдельно от команды

0
Обсудить

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов и Дмитрий Тарасов провели тренировку отдельно от команды. "Железнодорожники" продолжают подготовку к матчу 20-го тура российской премьер-лиги с "Краснодаром".

На тренировочном занятии оба игрока перепасовывались отдельно от команды под присмотром тренера-реабилитолога.

Матч пройдет 17 марта в Москве. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Все о чемпионате России – здесь

Опрос

Кто главный претендент на победу в чемпионате России-2018/19?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ