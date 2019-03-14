Баринов и Тарасов тренировались отдельно от команды

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов и Дмитрий Тарасов провели тренировку отдельно от команды. "Железнодорожники" продолжают подготовку к матчу 20-го тура российской премьер-лиги с "Краснодаром".

На тренировочном занятии оба игрока перепасовывались отдельно от команды под присмотром тренера-реабилитолога.

Матч пройдет 17 марта в Москве. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Баринов и Тарасов перепасовываются отдельно от всей команды. С тренером-реабилитологом pic.twitter.com/O2IiS30Fjz – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 14 марта 2019 г.

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