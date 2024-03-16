Бальбуэна опроверг слухи о том, что он мог перейти в «Спартак»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна отреагировал на слухи о том, что он мог перейти в «Спартак».

«Вы сказали ключевое слово, что это слухи. А если я скажу, что вы киллер? Будут такие же слухи. Вы же не киллер? (Смеется.)» — приводит «РБ Спорт» слова Бальбуэны.

Бальбуэна стал игроком «Динамо» в 2021 году. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 16 матчей в РПЛ и забил один гол. Также на его счету 5 игр в FONBET Кубке России.

«Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 38 очков в 20 играх.