Бальбуэна опроверг слухи о том, что он мог перейти в «Спартак»
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна отреагировал на слухи о том, что он мог перейти в «Спартак».
«Вы сказали ключевое слово, что это слухи. А если я скажу, что вы киллер? Будут такие же слухи. Вы же не киллер? (Смеется.)» — приводит «РБ Спорт» слова Бальбуэны.
Бальбуэна стал игроком «Динамо» в 2021 году. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 16 матчей в РПЛ и забил один гол. Также на его счету 5 игр в FONBET Кубке России.
«Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 38 очков в 20 играх.
Источник: РБ Спорт
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|19:30
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Динамо – Ростов
|- : -
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|14:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
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|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
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|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
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|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
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Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
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|1
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