Бабурин, Байрамян, Полоз и Цаллагов покидают "Рубин"

"Рубин" в своем официальном Твиттере сообщил об уходе голкипера Егора Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова, полузащитника Хорена Байрамяна, а также нападающего Дмитрия Полоза. Они покидают команду после окончания арендных договоров.

- Спасибо за сезон, парни! Желаем вам успеха в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении.

Спасибо за сезон, парни! ❤️💚



Егор Бабурин, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов покидают нашу команду после окончания арендных договоров! 🔚



Желаем вам успеха в дальнейшей карьере! 🙌🏻 pic.twitter.com/eeEd4SVyzt — «Рубин» Казань (@fcrk) 28 мая 2019 г.

В минувшем сезоне Бабурин провел 9 матчей за "Рубин", в которых пропустил 8 голов. Цаллагов принял участие в 16 встречах и отметился одной голевой передачей. Байрамян провел 28 игр, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Полоз принял участие в 30 встречах, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

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