Азмун улетел в Иран после матча со "Спартаком"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун после матча 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1) опубликовал в своем Инстаграме фотографию из самолета, 24-летний футболист отправился к себе на родину в Иран.

Текущий сезон Азмун начинал в составе "Рубина", где провел 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. 24-летний иранец в последнее зимнее трансферное окно перешел в "Зенит". Принял участие в 7 играх за питерцев, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

Все о чемпионате России – здесь