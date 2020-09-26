Айртон: «Вчера тренер сказал, что я могу решить исход матча»
16:09
Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал свой дубль в ворота «Тамбова» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ. Для бразильца мячи в игре в Саранске стали первыми в чемпионате России.
— Рад, что забил. Долго над этим работал, — сказал Айртон в эфире «Матч премьер». — Всегда рад помочь команде, всегда стараюсь выкладываться по максимуму. Главное, что смогли победить. Вчера тренер сказал, что я могу решить исход матча. Напророчил.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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