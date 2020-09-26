Айртон: «Вчера тренер сказал, что я могу решить исход матча»

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал свой дубль в ворота «Тамбова» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ. Для бразильца мячи в игре в Саранске стали первыми в чемпионате России.

— Рад, что забил. Долго над этим работал, — сказал Айртон в эфире «Матч премьер». — Всегда рад помочь команде, всегда стараюсь выкладываться по максимуму. Главное, что смогли победить. Вчера тренер сказал, что я могу решить исход матча. Напророчил.