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Айртон: «Вчера тренер сказал, что я могу решить исход матча»

16:09
Айртон. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Айртон. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал свой дубль в ворота «Тамбова» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ. Для бразильца мячи в игре в Саранске стали первыми в чемпионате России.

— Рад, что забил. Долго над этим работал, — сказал Айртон в эфире «Матч премьер». — Всегда рад помочь команде, всегда стараюсь выкладываться по максимуму. Главное, что смогли победить. Вчера тренер сказал, что я могу решить исход матча. Напророчил.

Тамбов — Спартак

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