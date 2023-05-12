Айдамиров прокомментировал выдвижение своей кандидатуры в исполнительный комитет РФС

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что постарается оправдать доверие клубов РПЛ при работе в исполнительном комитете РФС.

«Будет продолжаться работа, жизнь продолжается. Будем отстаивать интересы всех клубов совместно с [президентом РПЛ] Александром Александровичем [Алаевым] и другими членами исполкома РФС. Коллеги оказали доверие, будем стараться его оправдать, приоритет — те задачи, которые стоят перед лигой, то есть отстаивание интересов лиги», — приводит ТАСС слова Айдамирова.

В пятницу, 12 мая, клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за выдвижение Айдамирова и президента «Сочи» Бориса Ротенберга в кандидаты в исполком РФС.

Айдамиров работает в грозненском клубе с 2013 года. Ротенберг является президентом «Сочи» с 2018 года.