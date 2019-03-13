Аяз Гулиев: "Спартак" может догнать "Зенит"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев заявил, что его команда может догнать "Зенит" в турнирной таблице. Разрыв между командами составляет восемь очков.

- Реально ли догнать Зенит? Думаю, да, - приводят "Известия" слова Гулиева. - Все реально. Самое главное – брать свои очки и надеяться, что "Зенит" будет допускать осечки. Тем более впереди у нас очная встреча с питерцами, которую нужно обязательно выигрывать. Это будет очень важным шагом на пути к нашей цели.

"Зенит", очевидно, выделяется на фоне остальных. Хотя бы по количеству набранных очков. Но по игре наиболее опасным мне кажется "Краснодар". Мы с ними совсем недавно играли и ощутили это на себе. Они сейчас очень неплохо выглядят. Посмотрим, что будет дальше.

Напомним, "Спартак" встретится с "Зенитом" в матче 20-го тура премьер-лиги. Сине-бело-голубые занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Красно-белые с 32 баллами располагаются на 4-й строчке.

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