Аяз Гулиев: "Кононов всегда очень уверен в себе"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев заявил, что главный тренер красно-белых Олег Кононов является уверенным в себе человеком. 22-летний хавбек также добавил, что команда была рада прерывать серию без побед в матче 19-го тура премьер-лиги против "Динамо" (1:0).

- Мы старались вообще не думать о каких бы то ни было сериях, - приводят слова Гулиева "Известия". - На каждую игру выходим с запредельным настроем и желанием победить. Неважно, дерби это или любой другой матч. Да, так получилось, что до этого мы долгое время не побеждали. Хорошо, что прервали неприятную полосу. Надеюсь, больше не будет таких длинных серий без побед.

Кононов? Он всегда очень уверен в себе. Не думаю, что его могут сломить такие моменты. Наоборот, это только закаляет.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка после 19 туров.

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