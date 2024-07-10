Аршавин — об интриге в прошлом сезоне РПЛ: «Хватит, дверка закрывается»
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о гегемонии сине-бело-голубых в российском футболе.
«Мы такой подарок сделали в прошлом сезоне — вишенка на торте! Интриги круче не было ни в одном европейском чемпионате. Что еще надо? Хватит. Поэтому дверка закрывается! Вижу ли я, за счет чего другие клубы могут составить конкуренцию «Зениту»? Пока нет», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.
В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России. Также клуб из Санкт-Петербурга стал победителем FONBET Кубка России и Суперкубка страны.
Источник: РБ Спорт
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|Локомотив
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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