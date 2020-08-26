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«Арсенал» подтвердил диагноз Луценко. Он не сыграет за сборную

15:59
Евгений Луценко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Луценко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что у форварда Евгения Луценко диагностировано повреждение мышцы задней поверхности левого бедра после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). 33-летний футболист был заменен в конце первого тайма.

«На восстановление понадобится не менее трех недель. Один из факторов травмы — интенсивные нагрузки, перенапряжение в плотном графике матчей. Несмотря на восстановительные мероприятия, никто не застрахован от подобных травм.

Особенно жаль, что Евгений Луценко выбыл из строя, когда получил вызов в сборную России. От имени всех тульских болельщиков желаем Евгению не падать духом и скорее вернуться в игру!" - приводит слова главного врача «Арсенала» Александра Резепова.

Ранее Луценко попал в заявку сборной России на сентябрьские матчи в Лиге наций против Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт). При этом нападающий смог сыграть только против сербов в столице, так как не поехал бы в Венгрию из-за проблем с визой.

Врач «Арсенала» назвал характер травмы и сроки восстановления Луценко

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/predvaritelnyy-diagnoz-podtverdilsya/

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