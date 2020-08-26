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Врач «Арсенала» назвал характер травмы и сроки восстановления Луценко

15:30
Евгений Луценко получил травму в матче против «Химок». Фото ФК «Арсенал» Тула
Евгений Луценко получил травму в матче против «Химок». Фото ФК «Арсенал» Тула
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По данным «СЭ», нападающий «Арсенала» Евгений Луценко не сможет сыграть за сборную России и пропустит ближайшие матчи клуба. Причина — травма задней поверхности бедра.

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— Сегодняшнее обследование, проведенное в Туле, подтвердило предположение мышечного повреждения задней поверхности левого бедра. На восстановление может понадобиться около месяца, — сказал врач «Арсенала» Александр Резепов корреспонденту «СЭ». (Константин Алексеев)

33-летний Луценко вчера впервые получил вызов в состав национальной команды, однако травмировался в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» в Туле (1:1). Из-за повреждения форвард был заменен в конце первого тайма.

29 августа «Арсенал» сыграет в Москве со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ. 3 и 6 сентября сборная России проведет матчи с Сербией (в Москве) и Венгрией (в Будапеште). Из-за окончания загранпаспорта форвард мог принять участие только в одной встрече национальной команды — с сербами.

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