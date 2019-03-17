Ари: "Слова Погребняка? Не хочу полемики"

Нападающий "Краснодара" Ари не стал комментировать высказывание форварда "Урала" Павла Погребняка, заявившего, что присутствие темнокожего игрока в сборной России выглядит смешным.

– Не хочу полемики, так что комментировать эту тему не буду, – сказал Ари корреспонденту "СЭ" после матча 20-го тура РПЛ с "Локомотивом" в Москве (0:1). (Юлия Яковлева)

"Смешно, когда за сборную России выступает темнокожий". За что Погребняку грозит дисквалификация

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